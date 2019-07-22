Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа
Новости Беларуси. В Беларуси повысят трудовые пенсии. Соответствующее решение принято главой государства. Перерасчет предусматривается с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доходы пенсионеров вырастут более чем на 6 %. Таким образом, в среднем размер пенсий превысит 430 рублей. Рост выплат зависит от индивидуальных параметров – стажа работы, величины заработка, начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.
Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40 %.
С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %
Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с окончательной отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены два года назад.
В 2019 году выплаты уже повышались в пределах 6 %. Благодаря новому повышению, рост размера военных пенсий больше не будет отставать от роста трудовых пенсий по возрасту.
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