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Трусы, беретки и рога: самые необычные участники литовских отборов на «Евровидение»

05.05.2017 - 19:57

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

За историю Литвы на «Евровидении» – какое выступление Вы бы отметили? То самое LT United?

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):
Ну, естественно, LT United. Это было неожиданно и самый лучший результат пока, и смело, конечно.

Ну, и эти знаменитые трусы. Это просто…

Аудриус Гиржатас:
У нас ещё были знаменитые беретки. Чего там только знаменитого у нас не было.

Вот в этом году чуть не поехали знаменитые рога.

У вас был конкурсант с рогами?

Аудриус Гиржатас:
Да. У нас был конкурсант с рогами. Драг-шоу, в таком стиле. Так что всего повидала наша сцена «Евровидения». 

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