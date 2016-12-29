Трёхкомнатная квартира в Минске будет разыграна в игре «Удача в придачу» 31 декабря

Наступает самое волшебное время в году – канун Нового года происходят настоящие чудеса. «Евроопт» готовит для своих покупателей действительно что-то особенное. 31 декабря за несколько часов до заветного боя курантов среди участников 23-го тура народной игры будут разыграны по-настоящему волшебные подарки: 3 машины, более 1 тыс. денежных призов и трёхкомнатная квартира в Минске.

Разыгрывать призы в этот раз будет ведущий самой известной телеигры с подходящим названием «Поле чудес» – легедарный Леонид Якубович.

Уже в эту субботу, 31 декабря, за 9 часов до наступления Нового 2017 года будет разыграна трёхкомнатная квартира в Минске.