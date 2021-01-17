«Тщательно всё проверяется». Водители рассказали, что нужно, чтобы пересечь границу во время пандемии
Новости Беларуси. Грузоперевозки на уровне 2020 года, а пассажиропоток снизился в три раза. Что происходит на закрытых границах Беларуси?
С таким вопросом к западным рубежам отправился наш брестский корреспондент.
Напомним, с 21 декабря в наземных пунктах пропуска со всеми соседями Беларуси начали действовать ограничения на выезд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мера стала вынужденной на фоне распространения COVID-19.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пункт пропуска «Козловичи» – крупнейший международный переход не только для Беларуси, но и в целом стран ЕАЭС. Ежегодно его пересекают более полумиллиона автомобилей. Как и прежде, здесь оживленно. В пандемию работа не останавливается: грузы движутся беспрепятственно и в том же объеме.
Юрий Ярошенко следует из Дании в Россию. Транспортировкой грузов (от запчастей до стиральных порошков) занимается с десяток лет. В «Козловичах» бывает стабильно шесть раз в месяц.
Юрий Ярошенко, водитель-международник:
Все доброжелательные, быстро все делают, в принципе. Нормально все, нравится. Здесь хорошо проходить, чем в других – на Украину, Россию. Здесь проще, быстро, классно.
Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне, как и все люди. Опасения были, но сейчас вроде все в норме.
Ключ к границе в условиях пандемии – статус водителя-международника.
Юрий Семенов, водитель-международник (Казахстан):
Что нужно предоставить? Паспорт, водительское удостоверение и карточка международника, техпаспорт на автомобиль, интересуются чипом.
За всеми водителями контроль. Обязательный пункт – не только проверка документов, но и измерение температуры, причем автоматически.
– Снимите головной убор и посмотрите в камеру. Как себя чувствуете? Нормально?
– Да.
Миломир Любичич, водитель-международник (Словения):
Температуру измеряем.
– Нужны такие меры?
– Конечно.
В связи с пандемией движение грузов не останавливается. Если сравнить доковидный 2019-й и ковидный 2020-й, то в «Козловичах» грузопоток на одном уровне.
Евгений Пилецкий, водитель-международник (Россия):
У нас никогда меньше не делалось, ни в пандемию, ни в кризисы. Всегда всё возим. Пандемии не боимся.
Михаил Орлов, водитель-международник (Россия):
После Нового года всегда такая обстановка. Еще машин мало. Пока все раскачиваются, все договора, туда-сюда. Сейчас пока всё нормально идет.
Павел Дудко, начальник отделения пограничного контроля «Козловичи»:
В 2019-м было пропущено чуть более 540 тысяч транспортных средств, в 2020-м – 530 тысяч. Незначительное снижение на 2 % можно объяснить временными ограничениями или временной приостановкой доставок грузов.
Рафаэль Ахметов из Франции в Казахстан везет крафтовое пиво. Говорит, пережили чуму, птичий грипп, человечество рано или поздно победит коронавирус.
Кристина Протосовицкая:
Как обстановка в «Козловичах»? Насколько быстро удается пройти?
Рафаэль Ахметов, водитель-международник (Казахстан):
Здесь очень тщательно все проверяется. У нас международные перевозки не останавливаются, иначе люди с голода помрут.
Кристина Протосовицкая:
«Козловичи» – это грузовой пункт пропуска. Наверняка здесь нет нарушителей границ.
Павел Дудко:
Почему же? Например, в прошлом году был один факт такой. На въезд в Республику Беларусь в транспортном средстве на сербской регистрации в составе груза прибыл гражданин Афганистана, который пытался скрыться от сотрудников с целью незаконного пересечения государственной границы. Благодаря правильным действиям наших сотрудников данный гражданин был выявлен и привлечен к ответственности.
«Силы и средства на месте – только служи». Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот
Новости Беларуси. Новую погранзаставу открыли в глубине Ольманских болот. Ранее пограничники базировались в Речице. Это в десятках километров от границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь подразделение расположилось в непосредственной близости у белорусско-украинских рубежей. Новая застава будет контролировать участок протяженностью более 26 километров. Треть из них заболочена. Потому в арсенале пограничников снегоболотоходы и другая техника высокой проходимости.
В охране рубежей здесь будут активно использовать комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Это позволит наблюдать круглосуточно даже за удаленными заболоченными местами.
В ближайшее время, благодаря таким автономным средствам охраны, пограничники планируют дистанционно контролировать более 100 километров границы, в том числе и на территории заказника «Ольманские болота».
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Эта прекрасная, нормальная застава, которая прекрасно вписалась в охранные границы. Если раньше застава была 25 километров до границы, то сейчас 5 километров. Силы и средства на месте – только служи.
Артем Ракуть, начальник пограничной заставы «Ольманы»:
Особенностью охраняемого участка государственной границы является наличие на участке республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота», также значимых площадей произрастания клюквы – около 30 гектаров, куда устремляются граждане Украины с целью сбора дикоросов, так и с нарушением государственной границы.
Теперь мы находимся непосредственно на охраняемом участке. Время до выдвижения государственных границ сократилось на час, более оперативно реагируем на информацию от местного населения.
Погранзастава разместилась в двухэтажном здании бывшего детского садика. Помещение реконструировали и создали все условия для комфортной службы.
На территории также разместили вольеры для служебных собак и городок для тренировок.