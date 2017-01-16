новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке: погибли минимум 40 человек

Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
16.01.2017 - 10:31

Новости Кыргызстана. Трагедия в Кыргызстане. В Бишкеке при посадке рухнул турецкий грузовой самолет, который следовал из Гонконга: сведения о жертвах пока противоречивы, но речь идет как минимум о 40 погибших. В больницы доставлены 11 человек. Известно, что машина упала на дачный поселок, что расположен неподалеку от столицы Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это произошло утром, когда жители поселка были еще дома. Именно их большинство в списке погибших. В самом самолете находились лишь пять членов экипажа.

Причиной крушения стали плохие погодные условия. Самолет зашел на посадку, но промахнулся мимо полосы, а уйти на второй круг летчикам не удалось.

На месте падения ведутся спасательные работы. По факту крушения лайнера турецких авиалиний генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело. 17 января в стране объявлен день траура.

Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Мародер унес чайники и телефоны с места крушения «Боинга» под Бишкеком
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Крушение грузового турецкого самолета на поселок в Бишкеке: подтверждена смерть 37 человек
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
«Сильный хлопок, тряхануло все близлежащие дома»: подробности крушения турецкого самолета в Бишкеке
В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель
В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель: пилот погиб
Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива
Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива
Все новости по теме Авиакатастрофа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru