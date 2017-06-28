новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями появятся в Мядельском районе

28.06.2017 - 18:15

Новости Беларуси. Реализуют специальный проект волонтеры местного отделения Красного Креста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что конкретно предлагают особым туристам? Во-первых, подвоз к местам отдыха. Во-вторых, организуются такие пункты маршрута, которые будут «работать» на здоровье людей.

Галина Семка, глава Мядельской районной организации Белорусского общества Красного Креста:
Весь проект нарпавлен на то, чтобы уменьшить количество социально уязвимых в районе. У нас много озер, наши инвалиды не могут там загорать. Может быть, для них организовать какое-то специальное место. Идей у нас много, сможем реализовать мы одну-две в год, не больше. Это мини-инициативы, которые потом создадут платформу, и мы будем дальше действовать без поддержки проекта и развиваться сами.

Главная цель новой инициативы – помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество. И это касается не только организации отдыха, но и других сфер жизни. Проект рассчитан на четыре года. К нему присоединились Смолевичский, Солигорский и Борисовский районы.

Туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями появятся в Мядельском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наследие Боны Сфорца, языкастая бабушка и пирс со знаками Зодиака: что посмотреть в Клецке?
«Ключей и комплектующих на всех хватит»: какие предприятия Беларуси ждут туристов
«Ключей и комплектующих на всех хватит»: какие предприятия Беларуси ждут туристов
На МТЗ туристы смогут самостоятельно собрать трактор
На МТЗ туристы смогут самостоятельно собрать трактор
Мы сами это едим, но не знаем, как это производится: что может показать туристам «Бабушкина крынка»
Мы сами это едим, но не знаем, как это производится: что может показать туристам «Бабушкина крынка»
Как делается качественный сыр: экскурсия по цехам молочной компании в Белыничах
Как делается качественный сыр: экскурсия по цехам молочной компании в Белыничах
ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам
ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам
Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров
Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров
Туризм в Беларуси: «Что происходит»
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru