Туристический сезон набирает обороты: Владимир Козловский об охоте в Беларуси

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».
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