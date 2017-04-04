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Туристический сезон набирает обороты: Владимир Козловский об охоте в Беларуси

04.04.2017 - 12:16

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Владимир Козловский

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