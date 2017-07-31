«Туризм убивает»: в Барселоне злоумышленники атаковали автобус с туристами

Новости Испании. В испанской Барселоне злоумышленники атаковали автобус с туристами. Во время ознакомительной поездки по городу возле стадиона «Камп Ноу» к автобусу подбежали четыре человека в масках. Они ножами пробили шины и написали на лобовом стекле фразу «Туризм убивает», после чего скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел еще в четверг, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас. Ведутся поиски подозреваемых. Данное нападение – очередная акция протеста против туризма. По мнению испанцев, из-за притока путешественников сильно поднимаются цены на жилье, а на местах, где можно было построить школы, возводятся новые отели.