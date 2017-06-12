новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Туризм в Беларуси: «Что происходит»

12.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Начало отпускного сезона – повод поговорить о туризме. Каковы тенденции этого сезона? Изменились ли предпочтения белорусов? Кто приезжает отдыхать в Беларусь и чем удивляют гостей? Об этом говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Квесты и аутентичное проживание: что стоит предложить туристам в Минске?

Путешественник Милюхин: «Хотите быть гостеприимными? Отмените визы. Хотите денег? Сделайте, как в африканских странах»

Иван Печинский: «Есть мечта восстановить Новогрудский замок. Был бы он в Литве – уже давно бы подняли, как Тракайский»

Филипп Гулый: «У нас сложился кластер практически мирового значения – Мир-Несвиж. Нужен второй – Коссово и Ружаны»

«Чтобы люди видели, как наши военные работают»: на «Линии Сталина» 17 июня покажут танковый биатлон

«Почему на биллборде ребёнок плачет? Кто оплачивает эту рекламу?»: реакция японца на «Заплати алименты»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Почему на биллборде ребёнок плачет? Кто оплачивает эту рекламу?»: реакция японца на «Заплати алименты»
«Чтобы люди видели, как наши военные работают»: на «Линии Сталина» 17 июня покажут танковый биатлон
Филипп Гулый: «У нас сложился кластер практически мирового значения – Мир-Несвиж. Нужен второй – Коссово и Ружаны»
Иван Печинский: «Есть мечта восстановить Новогрудский замок. Был бы он в Литве – уже давно бы подняли, как Тракайский»
Путешественник Милюхин: «Хотите быть гостеприимными? Отмените визы. Хотите денег? Сделайте, как в африканских странах»
Квесты и аутентичное проживание: что стоит предложить туристам в Минске?
«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
В ожидании дохода около $153 млн: Малайзия вводит туристический налог
В ожидании дохода около $153 млн: Малайзия вводит туристический налог
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru