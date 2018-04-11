﻿ Турникеты, чистый ручей, велодорожка: ТОП-5 парков Минска, которые ожидают изменения | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Турникеты, чистый ручей, велодорожка: ТОП-5 парков Минска, которые ожидают изменения

11.04.2018 - 10:47

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» узнали, как будут облагорожены парки столицы весной 2018 года.

В парке Янки Купалы обновят дорожки, появится новое освещение, и дополнят общую композицию малые архитектурные формы.

В парке им. Павлова будет благоустроена территория. Построят площадки для массовых гуляний, торговли, занятия спортом. Реконструируют пешеходные дорожки и систему освещения. Новую жизнь получит и ручей. Его очистят и напитают водой.

А в парке Челюскинцев и Горького заработает платежно-пропускная система. На входах и выходах с аттракционов установят турникеты, пройти через которые можно будет с помощью специальных карточек, а также по онлайн- и смс-билетам.

Лыже-роллерная трасса и велодорожка – такие преобразования ждут парк Курасовщина. Также появится парк для гуляний с возможностью установить на ней новогоднюю елку.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Где в Минске установлены уличные тренажёры?
Где в Минске установлены уличные тренажёры?
Какой кустарник хорошо переносит белорусскую зиму? «Минскзеленстрой» рекомендует спирею
Просто посадить дерево во дворе нельзя: «Минскзеленстрой» готов консультировать
«Крупные горшки с посадками деревьев»: возле кинотеатра «Москва» установят новые конструкции
Соловьиные велопрогулки организуют в мае в Серебрянке
В каком районе Минска появится аллея Молодёжи?
«Очень много вандальных надписей. Ломают посадки»: 21 апреля приглашают на субботник в парк Камней
Все новости по теме Озеленение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru