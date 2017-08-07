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Турнир будет очень интересный и насыщенный: в Минске стартовал BelGlobal Cup

07.08.2017 - 22:22

Новости Беларуси. В Минске на кортах Дворца тенниса взял старт первый из двух мужских международных турниров категории Futures – BelGlobal Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Призовой фонд этих соревнований – 15 тысяч долларов.

За победу в столице Беларуси будут биться теннисисты 19 стран, представляющие как ближнее, так и дальнее зарубежье.

В основной сетке турнира представители топ-900 мирового рейтинга, минским зрителям будет за кого поболеть.

Так, в соревнованиях принимают участие члены нашей сборной Ярослав Шило, Дмитрий Жирмонт и Сергей Бетов.

Эдуард Гладков, директор теннисного турнира BelGlobal Cup:
На этот турнир приехали очень много иностранцев – это и американцы, и из Израиля, и испанцы. Очень много из Великобритании приехало людей. География турнира очень большая, и с этим связано то, что турнир будет очень интересный и насыщенный.

Турнир будет очень интересный и насыщенный: в Минске стартовал BelGlobal Cup

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