Турнир по кикбоксингу в Китае: как и чем белорус Максим Петкевич удивил весь мир

Новости Беларуси. Закончился чемпионат мира по муай-тай в Минске, зато следом стартовал турнир по кикбоксингу в Китае, где белорусский боец сумел удивить не только местных зрителей, но и весь мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».