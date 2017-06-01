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Турнир по кикбоксингу в Китае: как и чем белорус Максим Петкевич удивил весь мир

01.06.2017 - 09:41

Новости Беларуси. Закончился чемпионат мира по муай-тай в Минске, зато следом стартовал турнир по кикбоксингу в Китае, где белорусский боец сумел удивить не только местных зрителей, но и весь мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по кикбоксингу в Китае: как и чем белорус Максим Петкевич удивил весь мир

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