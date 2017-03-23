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«Турнир уже стал брендом нашей художественной гимнастики». Стартует чемпионат 25 марта

23.03.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Лучшие грации из 10 стран собираются в Минске. Беларусь принимает 15-й международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки – Марины Лобач.

Подробности состязаний сообщили 23 марта в физкультурно-спортивном обществе «Динамо». За награды будут бороться более 140 спортсменок. И за всю историю турнира это рекордное количество участниц.

Самым юным – по 9 лет. Для гимнасток турнир станет серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в конце мая в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Малькович, гимнастка:
Будет очень много стран. Я буду стараться и получу первое место.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Немножко изменились правила судейства соревнований. Будет оцениваться четырьмя категориями судей. Все зависит от того, как сделала гимнастка, допустила они ошибку или нет.

Андрей Боровский, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Этот турнир уже стал брендом нашей художественной гимнастики. На протяжении 15 лет в большой спорт художественной гимнастики только наших белорусских спортсменок вывел таких, как Инна Жукова, Алина Шарапа, Мелитина Станюта, в том числе и Любовь Черкашина.

Начнется чемпионат в эту субботу в столичном Дворце спорта. Впервые в соревнованиях примут участие гимнастки из Чехии. Отметим, что кроме главного трофея, именной статуэтки, спортсменок ждет еще множество других наград.

«Турнир уже стал брендом нашей художественной гимнастики». Стартует чемпионат 25 марта

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