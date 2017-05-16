новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Тут уже интересно вместе». Александра Бутор о парах с разницей в возрасте

16.05.2017 - 22:59

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда у мужчины достаточно молодая супруга – как правило, это вторая, третья, иногда четвёртая – это может длиться долго. Поскольку, в общем, как-то это допускается в обществе. Обратная ситуация происходит очень редко. Я знаю такие пары. Очень многие быстро распадаются, но есть те, которые существуют. А вы знаете такие? Вы же откуда-то писали эту историю.   

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Я знаю не с такой большой разницей, лет 15-12 – такие я знаю.

Они – очень счастливые, эти пары.

Мне кажется, что тут уже интересно вместе. Во всех смыслах, не только на каком-то физическом уровне. Когда тебе уже интересно просто. Просто жить, каждый день интересен. 

Интервью полностью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Никогда не поздно, чтобы с тобой произошло какое-то чудо». О чём фильм «Сладкое прощание Веры»?
«Сладкое прощание Веры» начнётся 23 мая: фильм-триумфатор World Fest выходит в минский прокат
«Его смотрела Америка». Чем гордится режиссёр фильма «Сладкое прощание Веры»
«Я не в курсе фестивальной жизни своих фильмов». Почему Александра Бутор не сама получала награду World Fest?
Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей
Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей
Источник фото: страница Facebook Воли Дземки.
Документальное кино о народных песнях: Воля Дземка и ее платиновый «Ремми» на Houston World Fest
Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на кинофестивале WorldFest-Houston
Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на WorldFest-Houston
Фото: danilakozlovsky
«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru