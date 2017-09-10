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«Ты должен платить, а за что?»: как изменятся правила регистрации иностранцев с 1 октября

10.09.2017 - 21:13

Новости Беларуси. С 1 октября в Беларуси меняются правила регистрации иностранцев. По новому закону владельцы гостиниц, агроусадеб и те, кто сдает квартиры зарубежным гостям, будут обязаны информировать об этом органы внутренних дел. Причем сделать это нужно в течение трех часов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новшества в первую очередь направлены на обеспечение национальной безопасности. Однако работать по правилам готовы не все. В первых рядах – те, кто получает доход от аренды квартир на сутки.

Есть закон новый, который гласит: если у тебя, у лица частного, апартаменты сняли туристы, сообщи.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Должны будут в течение 3 часов информировать органы внутренних дел с помощью автоматизированной системы гостиницы, национального портала электронных услуг или нарочным. И сообщить персональные данные о тех лицах, которые заселились или которым они оказывают соответствующие услуги по проживанию.

В бизнес-кругах крупных сетей не испугались. У них и так есть система, возможности которой позволяют автоматически внести данные на иностранцев. И к тому, что измениться регламент, также относятся позитивно. Меньше хлопот – работается быстрее.

Мария Анюкова, администратор гостиницы по работе с гостями:
Я надеюсь, что эта программа облегчит наш труд, она в использовании не трудная. Сканирование паспорта позволяет заполнить максимально графы, которые нужны для предоставления информации, и какие-то графы придется заполнять от руки.

Согласны не все! В рядах первых – владельцы бизнеса под названием «сдать квартиру на сутки». Почему? Все просто. Платить лишнее им не хочется, да и регистрировать квартиры теневые тоже. Это из денежной оперы – хочу плачу, а не хочу и не буду. Только штраф до 40 базовых.

Алексей Бегун:
Фактически мы будем отслеживать те миграционные потоки, и в этих миграционных потоках выявлять тех лиц, которые представляют оперативный интерес для органов внутренних дел, органов государственной безопасности или вообще для всей системы национальной безопасности Республики Беларусь.

Геннадий Погодин, хозяин агроусадьбы:
На сегодняшний момент туристов пока нет. Это связано с тем, что сезон подходит к завершению. Основные туристы были летом, когда было тепло.

Геннадий Погодин в агротуризме лишь первый год. Вместе в братом построил усадьбу рядом с трассой Санкт-Петербург – Одесса. Уютные номера, банкетный зал, сауна, беседки... Мужчина рассчитывал, что от постояльцев не будет отбоя. На деле вышло иначе. Бизнес в основном сезонный. И сейчас доходы немногим выше расходов. Потому новые требования считает несвоевременными – придется ужаться.

Геннадий Погодин:
Будем выполнять требования, которые предъявляет государство. Но, мне кажется, что три часа… Хотя бы сутки, как это было раньше. Достаточно, нормально, за сутки можно многое сделать. А за три часа, когда человек в 10 вечера приезжает, и ты должен в течение трех часов отрапортовать. Но это не очень удобно.

Диа родом из Сирии. Учился в Беларуси. Здесь и дело собственное открыл. Приезжает раз в месяц на несколько дней. О новом законе слышал и пытается уже на октябрь квартиру снять по всем правилам, но не выходит.

Диа, турист (Сирия):
Я знал про этот закон. Позвонил по объявлениям, сказали, что все нормально. Не знают они.

А сама система работает просто. Специалисты рассказывают. Трех часов намного больше, чем требуется времени на заполнение всех граф.

Дмитрий Залесский, ведущий специалист Национального центра электронных услуг:
Если у субъекта есть ключ государственной системы управления открытыми ключами, проверки электронно-цифровой подписи – этот ключ используется при подписании налоговых деклараций и в ряде других систем: в министерстве юстиции, в министерстве финансов, таможенном комитете – то дополнительно приобретать ему ничего не надо. Он заходит на единый портал электронных услуг, заполняет электронную заявку. На основании этой заявки наши специалисты подготовят договор.

Владмир Слиж, СТВ:
И действительно, все просто. Ключ получил. Анкету заполнил. Пару минут и нет проблем. Но платить за это многие псевдобизнесмены не хотят. Им важнее доход, а не расходы на всякие там электронные регистрации.

Геннадий Погодин:
Отдыхающих их не так много, может, три, может, пять человек в месяц. А иногда и вообще никого. Летом бывают, а в зимние месяцы может вообще никого не быть. И ты должен платить. А за что платить?

В МВД обещают, что до 1 января будут только предупреждать. Затем пеняй на себя. Система уже работает в тестовом режиме и при желании тренируйся.

Дмитрий Залесский:
Ключ можно приобрести в регистрационных центрах. Их порядка 36 в Беларуси. Заполнение формы не займет более 5 минут.

Это электронная система поможет наблюдать и за теми, кто приезжает к нам за особыми приключениями.

«Ты должен платить, а за что?»: как изменятся правила регистрации иностранцев с 1 октября

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