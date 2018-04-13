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«Ты мог потратить и шесть часов в день, и бывало, что и семь». Как студенты БГУ изучают китайский язык

13.04.2018 - 10:30

Один из самых древних из ныне существующих языков и самый сложный в мире. Китайский стремительно набирает популярность, в том числе и в Беларуси. Тот, кто сейчас владеет этим языком может рассчитывать на перспективное будущее. Но таких счастливчиков немного. Постигнуть более 50 000 иероглифов – занятие, требующее не только железного терпения, но и времени.

Ирина Зинякова, студентка 3 курса факультета международных отношений БГУ:
На самом деле, когда я только начинала учить китайский язык, то я еще не представляла всей той борьбы, с которой мне придется столкнуться. На самом деле учить китайский язык – это совершенно заново социализироваться, постигать новую культуру. 

Ира учится на третьем курсе факультета международных отношений. Для девушки китайский – это не просто учеба в университете, но и хобби, которому она готова уделять практически все свободное время. А ведь еще в школе мечтала быть журналистом и о китайском даже не думала. Все изменила Мальта, куда она отправилась изучать иностранные языки. 

Ирина Зинякова: 
Я могу сказать, что китайский – это не просто учебная сфера твоей жизни, это образ твоей жизни, это стиль жизни. И во многом это влияет на формирование твоих обычных хобби, простых интересов. Я искренне получаю от этого удовольствие. 

Сложностей в китайском языке действительно очень много. Например, существует четыре тона произношения, которые придают одному и тому же слову четыре несхожих смысла, есть и огромная разница между написанным и услышанным. В Китае существует масса диалектов, из-за которых в разных частях страны люди говорят на разном языке. Но самое сложное – это иероглифика.

Ирина Зинякова:
Мы учились писать иероглифы.Нам нужно было прописывать, много-много прописывать. Это были бесконечные прописи. И вот тогда ты мог потратить и шесть часов в день, и бывало, что и семь, если прописей было очень много. Это очень большой труд.

Никита Крицук учится на четвертом курсе факультета международных отношений. В 22 парень уже прошел годовую стажировку в Китае. Сейчас учебу совмещает с работой по специальности: Никита занимается переводами с китайского языка на русский и наоборот.  

Никита Крицук, студент 4 курса факультета международных отношений БГУ:  
Неабходна непасрэдна ўзаемадзейнічаць з самой культурай, чаму спрыялі мае заняткі на парах, міфалогіі, рэлігіі, літаратуры, геаграфіі. Таксама вельмі неабходна ўзаемадзейнічаць з носьбітамі мовы.  

Без интереса к китайской культуре и тому, чем ты занимаешься едва ли можно достигнуть высоких результатов. Любовь к постижению этого сложного языка должна идти от сердца, тогда все непременно получится, считает Никита. 

Больше подробностей – в видеоматериале. 

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