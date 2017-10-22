«Ты можешь быть красивой! Ты можешь самореализоваться»: мотивирующее интервью «Мисс мира на инвалидной коляске» Александры Чичиковой

Новости Беларуси. Александра Чичикова – 23-летняя минчанка, которая громко заявила о себе и о своей стране. Она победительница планетарного конкурса «Мисс-мира на инвалидной коляске».

В Варшаве, где проходил конкурс, наша красавица обошла участниц из двух десятков стран. А на неделе мы встретились с Сашей в одном из ее самых любимых мест столицы – Большом театре, чтобы расспросить, как она шла к этой победе.

Мы вас поздравляем!

Александра Чичикова:

Спасибо!

Вы королева красоты. Вот этот титул к вам уже приклеился? Вас уже называют королевой красоты?

Александра Чичикова:

Для меня, наверное, больше идея этого конкурса была не в красоте внешней, а в красоте внутренней человека, его стойкости, активности, его жизненной позиции. Поэтому я не могу сказать, что я – именно королева красоты. Все девочки, которые там участвовали, они все королевы, они все достойны были этого звания. Мы все были сплоченными одной идеей, одной целью. И мы часто говорили, что вместе мы – сила. Потому что когда скапливается очень много людей, которые подкреплены, скажем так, одной концепцией, то намного сильнее можно сказать миру то, что ты хочешь.

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