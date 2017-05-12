новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене

12.05.2017 - 00:38

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас бывала ситуация, когда Вы забывали текст.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Конечно. Это прекрасно. Конечно, ужасно это ощущать – сразу какие-то вспоминаю ситуации. А, с другой стороны, ты вдруг начинаешь, действительно, существовать.

Очень живо, потому что.

Расскажите, как же Вы выкрутились в такой ситуации?

Никита Ефремов:
Либо дальше, если не вспомнил, либо какая-то нелепая пауза. Ну, что делать? В конце концов, зритель не знает, что ты забыл текст, может быть, это так надо.

Полностью интервью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сыграть Иудушку Головлёва и не добавлять черепа в «Апофеоз войны»: Никита Ефремов в программе «Простые вопросы»
«Снайперы – они же особо не улыбались». Никита Ефремов о новой роли и белоснежной улыбке не из 41-го
«В книге «Гарри Поттер» гораздо больше заложено, чем в кино». Никита Ефремов о том, почему стоит читать
Сны, работа и солнышко: что радует Никиту Ефремова
«Смешно, когда начал обнаруживать, что Вконтакте пишут: «Ефремов Никита и такая песня»
«Умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать»: Никита Ефремов об актёрских техниках
Никита Ефремов о дедушке: «Поговорил бы о профессии. Хотя, у него, наверное, не было бы времени»
Никита Ефремов: «Не уверен, что фаталист. Хотя, теория относительности заставляет об этом задуматься»
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru