«Тяжёлая военная техника за забором наготове». Что происходит на пункте пропуска «Брузги», куда отправились тысячи беженцев?
Беженцы, которые больше недели провели в стихийном лагере на белорусско-польской границе, направились к пункту пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С польской стороны за колючей проволокой людей встречают силовики и водометы.
Последняя информация с границы – у нашего корреспондента Сергея Шуманского. Он выходит на прямую связь со студией.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы находимся в пункте пропуска «Кузница Белостокская» с ее белорусской стороны. Вот белорусский пограничный столб. Там польский, между ними забор из колючей проволоки. В принципе, уже привычный для всех этих беженцев. Сейчас они пришли сюда. Они с самого утра начали собирать свои палатки, спальники. В первую очередь, побудила их прийти сюда, на пункт пропуска, погода. Стало очень холодно. У них есть телефоны, они посмотрели прогноз погоды – ничего хорошего там не предвещается. Ожидают дождь, поэтому люди больше не могут находиться в таких условиях. Несмотря на то, что Беларусь оказывает всяческую помощь и поддержку – у них есть еда, вода, сухие дрова – люди болеют. Очень много обращений за медицинской помощью за последние дни. Дети болеют.
Они решили пойти и попробовать поговорить с Евросоюзом, польскими силовиками, попросить гуманитарный коридор. Эти тысячи людей (сложно представить, сколько их, никто их так и не смог подсчитать, но приблизительно 3 тысячи человек) – все они пришли сюда. Прямо сейчас они размещаются на своих палатках, спальниках прямо перед силовиками в этом пункте пропуска. Садятся на асфальт – здесь уже не земля, которую можно было согреть костром, а голый асфальт. Сколько они здесь намерены сидеть, непонятно, но их старейшина говорил нам в интервью, что они не будут предпринимать никаких силовых методов, не собираются создавать никаких конфликтов. Они хотят мирно поговорить и решить вопрос. Они хотят гуманитарного коридора. Они не хотят в Польшу, не хотят в Беларусь, они хотят в Европу. Большинство из них хотят в Германию, кто-то – в Испанию.
Пока диалога, как мы видим, по-прежнему нет, у поляков наготове силовики со щитами, дубинками, водомет направлен на людей. Я вижу, что даже тяжелая военная техника за забором наготове. Очень сложно сказать, чего здесь можно ожидать. Одно ясно точно – эти люди назад уже не пойдут. Мы будем следить за ситуацией на границе и, чуть что, сразу же выходить в прямой эфир. Оставайтесь с нами.
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К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Утром 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди подчеркивают свои исключительно мирные намерения, но готовы к любому развитию ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми.
Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. По ту сторону колючей проволоки стягивают еще больше силовиков, виден водомет, в воздух подняты вертолеты.
Корреспондент Сергей Шуманский передает с места событий.
Все подходят ко мне, спрашивают, интересуются. Мы уже не можем контролировать такое количество людей. Люди больны, люди устали. Мы на протяжении недели умоляли открыть для нас границу. Они прекрасно знают, куда мы идем и что мы хотим. Но они никак не могут принять решение, и мы надеемся, что они примут все-таки правильное решение. Посмотрите на погоду, может быть дождь, а завтра уже снег. Дети уже все заболели, у многих повысилась температура. Они нас уничтожают этим. Мы пойдем по главной дороге. Чтобы нас видели, чтобы нас заметили. Мы не хотим агрессии, мы хотим, чтобы нас увидели и услышали.
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