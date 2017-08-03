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Тысячного намолота в Минской области уже добились три водителя и два комбайнерских экипажа

03.08.2017 - 18:22

Новости Беларуси. Хлеборобы ускоряют темпы жатвы. На Минщине уже преодолены 11 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В активе аграриев области 200 тысяч тонн хлеба.

Растет и средняя урожайность, сегодня в регионе она более 35 центнеров с гектара. По поручению главы государства на большом совещании по вопросам жатвы в регионе оперативно решают вопросы с ремонтом техники и обеспечением организаций топливом.

Тем временем в южных районах области, где жатву начали раньше, приветствуют первых тысячников.

Первого круглого намолота достигли три водителя и два комбайнерских экипажа – в Любанским и Слуцком районах.

Тысячного намолота в Минской области уже добились три водителя и два комбайнерских экипажа

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