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У автобуса отказали тормоза: подробности страшной аварии в Краснодарском крае

25.08.2017 - 20:24

Новости России. В Краснодарском крае России растет число жертв ДТП с автобусом, рухнувшим в море. К этой минуте известно, что водолазы обнаружили уже 18 тел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомнам, трагедия произошла рано утром 25 августа в поселке Волна.

Автобус перевозил рабочих, которые возводили пирс для нефтегазовой компании. Выяснилось, что после нескольких сотен метров по строящейся трассе у машины отказали тормоза! Переполненное транспортное средство на полном ходу рухнуло в море.

Спасти удалось немногим более 30 человек.

Семеро в тяжелом состоянии. Некоторые рабочие выплыли сами и пытались помочь попавшим в смертельную ловушку товарищам. Водитель автобуса тоже выжил. В Краснодарском крае 26 августа объявлено днем траура.

Новости России. В Краснодарском крае России растет число жертв ДТП с автобусом, рухнувшим в море. К этой минуте известно, что водолазы обнаружили уже 18 тел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомнам, трагедия произошла рано утром 25 августа в поселке Волна. Автобус перевозил рабочих, которые возводили пирс для нефтегазовой компании. Выяснилось, что после нескольких сотен метров по строящейся трассе у машины отказали тормоза! Переполненное транспортное средство на полном ходу рухнуло в море.

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