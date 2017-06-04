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«У бабушки с дедушкой смотрю один мультик». 5-летняя брестчанка из «Рассмеши комика» не пользуется компьютером

04.06.2017 - 18:41

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дария, сколько у тебя времени на компьютер в день?

Дария Скоморощенко:
Наверное, почти нисколько. Только в воскресенье или в субботу у бабушки с дедушкой я смотрю один мультик.

Катерина, сейчас Вас смотрят мамы и не верят своим глазам, что в современном мире  это возможно. И, между прочим, смотрят на Дарию и тоже думают – а, может быть, это – большое счастье, а, может быть, и наоборот – человек обделён целым миром компьютерных игр и общения.

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Мне кажется, всё это очень просто наверстать. Потому что очень легко обращаться с планшетом, легко научиться пользоваться компьютером на уровне пользователя.

Поэтому мне кажется, что со школы можно потихоньку начинать.

Но, когда она начнёт  общаться с одноклассниками, увидит, что у всех другой мир общения.

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Она и сейчас это видит. Но у меня есть яркий пример. Когда был перерыв между двумя шахматными турнирами, дети все сидели сразу в своих телефонах и планшетах – это они так отдыхали. А Дарюша прибежала с огромной верёвкой и сказала: «Давайте сыграем в старинную русскую игру вот с этой верёвкой». И все встали, стали в круг и стали играть, бить друг друга по ладошкам, и им стало это интересно.

То есть, ребёнок впитывает всё, что ему предлагаешь.

Просто нужно пытаться предлагать разное. И планшеты, в том числе. Я – не противник компьютеров, современности и развития цивилизации. Я – за. Просто с определённого возраста.

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

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