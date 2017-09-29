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У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов

29.09.2017 - 16:31

Новости Мексики. У мексиканского побережья вновь зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,6. О жертвах и угрозе цунами пока не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, во многих городах Мексики продолжаются восстановительные работы после мощнейшего землетрясения. Тысячи зданий находятся в аварийном состоянии, а повторяющиеся подземные толчки в любой момент могут их обрушить.

Чтобы избежать обвалов, власти приняли решение снести наиболее пострадавшие объекты и отстроить их заново.

У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов

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