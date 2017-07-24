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У берегов Шри-Ланки спасатели более 10 часов спасали пару молодых слонов, которых унесло течением

24.07.2017 - 12:41

Новости Шри-Ланки. Операцию по спасению слонов провели у берегов Шри-Ланки. В открытом море была замечена пара молодых животных. На место были направлены сразу несколько судов военно-морских сил и водолазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 часов понадобилось, чтобы спасти гигантов. Их обвязали веревками и вытащили на берег. А потом отпустили в джунгли.

Что тянет слонов в воду, непонятно. Возможно, действует принцип «море по колено». Так, как за последнее время в Шри-ланке это уже вторая подобная операция.

У берегов Шри-Ланки спасатели более 10 часов спасали пару молодых слонов, которых унесло течением

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