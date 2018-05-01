﻿ У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?

01.05.2018 - 16:13

Новости мира. Первомай отмечают в 140 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные митинги и шествия проходят по всей России.

На улицы городов вышли граждане Индонезии, Южной Кореи, Мьянмы и многих других государств.

У каждой страны свои традиции этого дня. Например, КНР в праздничную атмосферу окунается на целых три дня. Во многих городах проходят концерты и церемонии награждения отличившихся работников.

А во Франции Первомай совпадает с днем ландышей. Со временем эти цветы стали символом праздника. В этот день ароматными букетами обмениваются большинство французов.

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Многодетные матери
В День семьи 25 минчанок награждены орденами матери
Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»
Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»
С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая
С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая
«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
День международной солидарности трудящихся отмечают 1 мая
День международной солидарности трудящихся отмечают 1 мая
Изображение носит иллюстративный характер
Президент Беларуси поздравил сограждан с 1 Мая
К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»
К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Все новости по теме Праздничные даты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru