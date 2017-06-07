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«У мамы был сердечный приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Аллы Пугачевой

07.06.2017 - 18:11

Новости России. В конце мая Алла Пугачева перенесла сердечный приступ. Об этом рассказала ее дочь Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте (в интервью «КП»):
У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке).

Сердечный приступ, пожалуй, самый распространенный повод для вызова бригады скорой помощи. И это правильно.  Что можно сделать еще до приезда врачей? – советы врача здесь.  

После обследования, по информации российских изданий, Алла Борисовна уехала с двойняшками Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным на летние каникулы в Юрмалу.


Источник фото: instagram.com/maxgalkinru/

Вчера на странице Галкина в Instagram появилось забавное видео. Максим несет сына на плечах, а малыш в это время разговаривает с мамой по игрушечному телефону. «Гарик разговаривает с мамой по игрушечному телефону, такая вера в предлагаемые обстоятельства! Я его несу, держу и снимаю, поэтому мир немного прыгает», – так отец подписал это видео.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Источник фото: instagram.com/maxgalkinru/

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