﻿ «У меня в практике есть случаи, когда детей с астмой отдавали на духовые инструменты. И заболевание уходило» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

«У меня в практике есть случаи, когда детей с астмой отдавали на духовые инструменты. И заболевание уходило»

26.12.2017 - 19:56

Новости Беларуси. Как игра на духовых инструментах сказывается на лёгких, рассказали в программе «Теледоктор».

Нина Богданова, СТВ:
У тех, кто играет на духовых инструментах – вредная работа? Они ведь на пенсию идут раньше, насколько я знаю.

Эллина Талабаева, врач-пульмонолог УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Вообще, для обструктивных заболеваний лёгких – это полезное дело. Потому что люди тренируют объёмы. У них возрастает жизненная ёмкость лёгких, повышается дыхательный объём, учащается, поэтому воздухообмен лучше происходит. Поэтому это, я бы даже сказала, полезно. У меня в практике ряд есть случаев, когда родители отдавали своих детей, у которых бронхиальная астма выявлялась в раннем детстве, на какие-нибудь духовые инструменты. И у них заболевание уходило. То есть, оно, как правило, не проявлялось уже во взрослом возрасте. 

Теледоктор. Заболевания лёгких

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Быстрый тест на зрение: проверьте, грозит ли вашим глазам макулодистрофия?
Мифы о гриппе: 8 важных вопросов
«Рукой бьём по рёбрам и на выдохе говорим «ж»: весёлая дыхательная гимнастика
«В сезон, как правило, около 80% случаев пневмонии связаны с ОРВИ»: рассказываем о симптомах
Правда ли, что нелеченные зубы могут стать причиной пневмонии?
Теледоктор. Заболевания лёгких
«Просто возвышенное положение придать конечности»: как снять отёк под гипсом
Травма у ребёнка: когда нужно вести к врачу?
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru