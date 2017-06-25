новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже

25.06.2017 - 14:52

Новости Беларуси. Белорусская молодежь не перестает удивлять. Так, креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Провокатор. Без лица». Вдохновением для создания костюмов стали три пустых стакана, сложенных один в другой. Начинающему кутюрье всего 21 год.

Игорь Плетнев, модельер-конструктор, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Европа была рада такой коллекции. Белорусский дизайнер с такой интересной коллекцией, как «Провокатор. Без лица». И то, что у моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало.

В Париже модельер оказался после успеха на национальном фестивале «Мельница моды». Задача этой коллекции удивлять, шокировать. Костюмы выполнены из хлопка и плащевки. 

«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж
«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж
Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр
Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр
Минутка стиля. Наряд для пикника
Минутка стиля. Наряд для пикника
«Я такая, и хочу преподнести это»: модель Кристина Крисанова о красоте вне общепринятых норм стройности
«Я такая, и хочу преподнести это»: модель Кристина Крисанова о красоте вне общепринятых норм стройности
Модный маникюр 2017: главные тенденции
bW3HD-eJkyA
«Дети не выглядят как куклы»: что такое настоящая детская мода
Как подобрать пляжный наряд в зависимости от фигуры и трендов?
Современная Золушка: мода для выпускников 2017
Все новости по теме Мода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru