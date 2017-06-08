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«У нас есть ноу-хау, такого никто не производит»: показ продукции холдинга «Беллегпром» прошел в Минске

08.06.2017 - 09:20

Новости Беларуси. Деловые костюмы, вечерние платья и летние наряды – в столице прошел показ коллекций белорусских брендов. В преддверии дня легкой промышленности на дефиле свои дизайнерские новинки представили предприятия холдинга «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, более 60% продукции холдинга экспортируется. Белорусские текстиль, трикотаж, кожаные изделия охотно покупают в 55 странах мира. И только в первом квартале нынешнего года объем поставок за границу превысил 135 млн долларов.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
По технологическому оснащению мы на высоком уровне. Остается все это дело осваивать, развивать, искать новые варианты, новые рынки и двигаться вперед. Значительный шаг, особенно в ассортименте, особенно в том, что сегодня производят наши предприятия. Есть вообще ноу-хау, такого никто не производит. Особенно если взять изделия изо льна, то я хочу подчеркнуть, что мы впереди Европы – это точно!

«У нас есть ноу-хау, такого никто не производит»: показ продукции холдинга «Беллегпром» прошел в Минске

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