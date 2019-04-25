Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана

25.04.2019 - 14:11

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном. Речь идет в том числе об экспорте наших технологий и создании совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 25 апреля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в рамках международного форума «Пояс и путь», который сегодня открывается в столице Китая.

Беларусь и Узбекистан активно развивают совместную торговлю и экономику. Так, в 2018 году стороны утвердили дорожную карту сотрудничества. А совместный товарооборот уже превысил 157 миллионов долларов. Это хороший показатель, но его можно значительно увеличить. Для этого стороны готовы приложить максимум усилий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту – план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас – товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20 %. Конечно, по объему это еще не тот товарооборот, который мы можем иметь. Думаю, что выполняя нашу дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот.

Я помню свое обещание, данное моему другу. У меня есть большой интерес в производствах, которые очень нужны Узбекистану: индустриальное производство, технологии перенести в Узбекистан.

У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу – народу, очень похожему на белорусов. И поэтому у меня лично даже (я не говорю о своих коллегах, которые работают) есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошие предприятия, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. Дорожная карта предусматривает такие меры и мероприятия.

Уже многое сделали. Поэтому я хочу еще раз заверить вас, Шавкат Миромонович, что мы на этом пути не остановимся и мы сделаем максимум того, что наметили, и в те сроки, которые нужны будут Узбекистану.

Новости по теме

«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

Посол Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью: Мы должны придать импульс решению всех задач

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

«Все наши договорённости с президентом Узбекистана святы». Александр Лукашенко встретился с секретарём Совбеза Узбекистана

Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей

Таможенники Беларуси и Узбекистана будут работать сообща: заключено соглашение о содействии взаимной торговле

Дружба, разделённая тысячами километров. Итоги исторического визита Александра Лукашенко в Узбекистан
‡агрузка...


Новости 24 часа

«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана

«В обстановке мира». Игорь Марзалюк рассказал о новом ток-шоу на телеканале СТВ

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

В Шотландии хотят провести очередной референдум о независимости от Великобритании

В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами

Наезд на пешеходов в Калифорнии: водителю предъявили обвинение в покушении на убийство восьми человек

На Шри-Ланке запретили пользоваться беспилотниками

Путин и Ким Чен Ын обсуждают ситуацию на Корейском полуострове на саммите во Владивостоке

Все новости