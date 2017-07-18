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«У нас останется финансовый задел на следующий фестиваль»: «Славянский базар-2017» принес самую крупную выручку в истории форума

18.07.2017 - 18:46

Новости Беларуси. XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешным за всю историю фестиваля. Об этом заявили 18 июля в Дирекции форума. Там уже не только считают «васильковую» выручку, но и принимают заявки от артистов на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 тысяч билетов купили зрители на концерты. С аншлагом прошли шоу не только в летнем амфитеатре, но и на театральных подмостках.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Итоги, если говорить о цифрах для нас более, чем хорошие. Что касается реализации фестивальных билетов, мы выполнили свои планы и перевыполнили их на 106-107%. Для нас это очень хорошо. Уже очевидно, что у нас останется финансовый задел на следующий фестиваль.

Ну а фестивальная программа, несмотря на официальное закрытие форума, продолжается. 18 июля вечером – сольник кумира молодежи Егора Крида и уже традиционный концерт звезд шансона. На сцену выйдут Татьяна Буланова, Евгений Кемеровский, Денис Майданов, Методие Бужор и другие звезды. Ну а в качестве последнего фестивального аккорда 19 июля выступит группа «Сплин».

«У нас останется финансовый задел на следующий фестиваль»: «Славянский базар-2017» принес самую крупную выручку в истории форума

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