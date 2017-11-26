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«У нас такого жилья не было»: военнослужащие в Заслоново получили ключи от квартир

26.11.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Семьдесят семей военнослужащих войсковой части в Заслоново получили ключи от квартир. Таким образом, проблема обеспеченности жильем личного состава, остро стоявшая до ввода дома, практически снята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятиэтажка десять лет находилась на консервации и нуждалась в капитальном ремонте. Так, в ходе реконструкции отремонтировали кровлю, фасады здания, подъезды, заменили инженерные системы, а также окна, двери, сантехнику. На это ушло более двух миллионов рублей.

Анжелика Маркина, начальник хранилища продовольственного склада в/ч 71327:
Очень теплое жилье. Дети рады, они выбрали себе по комнате. Думаю, для каждого военного это очень важно – иметь собственную квартиру. Проживать не в общежитии, не съемное жилье иметь. Это очень важно.

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны Беларуси по тылу начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь:
У нас такого жилья не было. Мы начинали лейтенантами службу с общежитий. И, конечно, если бы у меня, лейтенанта, было такое жилье – это было бы прекрасно. Но руководство Министерства обороны делает все, чтобы у каждого военнослужащего было такое жилье, так как основная, приоритетная задача в социальном обеспечении плана.

На сегодня в Заслоново полностью отреставрировали общежитие, детский сад, продолжаются работы в школе. В планах реконструировать еще один пятиэтажный дом для военнослужащих.

«У нас такого жилья не было»: военнослужащие в Заслоново получили ключи от квартир

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