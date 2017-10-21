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«У нас женщина получает на 20% меньше мужчины»: почему разнятся зарплаты?

21.10.2017 - 01:37

Новости Беларуси. О том, что в Беларуси мужчины зарабатывают больше женщин, рассказали во время программы «Открытый разговор».

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:
В принципе, если говорить за одинаковую работу – это считается статистикой ещё и за одинаковую работу – у нас женщина получает на 20% меньше мужчины. У нас вот один кейс: когда женщины одного завода узнали, что в целом цеху, что у них мужчины – вот они одинаково все в цеху стоят, работают, абсолютно – мужчины зарабатывают больше них в районе тоже 20%. И они подали коллективный иск. Им удалось отстоять.

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