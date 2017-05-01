новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«У неё, видимо, что-то с мозгами случилось». Эдуард Ханок прокомментировал видеообращение Поплавской

01.05.2017 - 19:25

Новости Беларуси. Видеозапись мнения певицы о ситуации с композитором Эдуардом Ханком показали во время ток-шоу «Что происходит».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор: 
Знаете, кто сказал по этому поводу хорошо? Анатолий Ярмоленко. «Я – человек мягкий, но жизнь вынуждает». Так вот, она не понимает, у неё, видимо, что-то с мозгами случилось – она не понимает простой вещи: я тоже – человек мягкий. Но человека любого можно вывести, когда Вы сидите во Дворце Республики, три тысячи народа, и Вы – ноль. 

Стоит рояль, народ поёт «Малиновку», а Вы – вообще, никто там.

За весь вечер. Что бы с Вами случилось? Если бы у меня было слабое сердце, я бы тоже, наверное, в больницу угодил.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Эдуард Семёнович, слушая Вашу позицию, очень сложно вас понять, потому что это, всё-таки, был вечер прощания с Александром Тихановичем. 

Эдуард Ханок:
Так вот, вечер прощания. Там нужно было поблагодарить композиторов. Поднять их всех и сказать – вот это Глебова жена, а вот это – Раинчик Василий, а вот это – Эдуард Ханок, который написал нам песни. И ничего.

Только получалось: «Сашины песни, Сашины песни».

И обратите внимание, что во время похорон, за всё время нас не назвала авторами, ни одна газета. И такое впечатление – Сашины песни никогда не умрут. Возьмите, почитайте газеты. Только Москва откликнулась нормально, там и интервью взяли.

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». Как Солодуха с Ханком о «Чужой милой» договаривались
«Поддержите Ядю, потому что найдутся люди, которые будут делать нехорошие дела»: последняя смс Тихановича
Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»
Видеообращение Поплавской к Ханку: «Что-то такое с Эдиком случилось»
Разговор Ханка и Поплавской: «Ядвига Константиновна очень сильно расплакалась» и «Устроила мне истерику, никаких судов не будет»
Анатолий Ярмоленко изъял из репертуара «Я лягу-прилягу» после претензий Эдуарда Ханка
Эдуард Ханок о претензиях к Ярмоленко и Поплавской: «Я их не трогал, пока не произошел случай во Дворце Республики»
«Ядвига Поплавская – авантюристка». Эдуард Ханок о требовании $25 тысяч
Все новости по теме Ханок VS Поплавская и Ярмоленко
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru