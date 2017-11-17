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«У Вас будет очень здоровый сон после того, как сошьёте 3 пары тапочек»: почему ремесленникам нельзя делать обувь?

17.11.2017 - 23:24

Новости Беларуси. О том, что не могут изготавливать ремесленники, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Шить обувь – это относится к изготовлению одежды. Пошив одежды – это целая индустрия. И это – уже другая весовая категория.

В ущерб другому сектору экономики мы не можем принимать решения.

А вот те, которые, как бы, создают пользу для всех – конечно, таким зелёный свет решениям.

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:
Я, как человек, который руками делает, скажу – больше 2-3 пар тапочек Вы в день не сошьёте. У Вас будет очень здоровый сон после того, как Вы сошьёте эти три пары тапочек.

И завтра Вам не будет хотеться шить ещё тапочки.

Не такое это простое дело. А, поставив небольшой станок, и шлёпая китайские – да, можно очень много. Поэтому разработчики правильно сделали, что они это разделили.

Ремесленники: «Открытый разговор»

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