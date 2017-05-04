новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«У женщины талия должна быть меньше 90 сантиметров, а у мужчин – до 100»

04.05.2017 - 17:37

Новости Беларуси. По каким признакам можно определить наличие лишней массы тела, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Если человек решил, что ему нужно снизить вес, то сначала он, всё-таки, должен определиться, какой у него вес должен быть. Поэтому на современном уровне развития науки нутрициологии, которая занимается проблемами питания. Считается, что вес нормальный, если человек физически себя хорошо чувствует и принимает себя, если он психологически себя принимает.

И, внимание, основные показатели здоровья – давление артериальное, уровень холестерина, уровень сахара – у него в пределах нормы.

Если же, всё-таки, избыточная масса тела имеет место быть, определить её можно – самое простое по жиру, что может сделать каждый сам человек – это измерить окружность талии. Проще не бывает – взял сантиметровую ленту, измерил окружность талии. Считается, что для женщины окружность талии должна быть меньше 90 сантиметров, а для мужчин – меньше 100. Если это больше, значит, можно думать о том, что, наверное-таки, избыток жира в организме имеется. Тогда есть современные способы, совершенно абсолютно доступные, измерения состава тела.

Это – биоимпедансный анализ состава тела.

И сейчас это – доступная процедура, которую можно сделать в разных медицинских центрах и учреждениях. И там видно, есть ли избыток жировой массы. Если он имеется – включаем стратегию. Понимаем, что расходовать его можно только работой. То есть, это – повышение физической нагрузки. Это – увеличение физической активности. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«На 3-4 день голодания в крови появляются продукты распада, в том числе, мозговой ткани»
Диетолог: «Выпил мочегонное, слабительное и похудеешь моментально»
«Работают. Но, как долго?». Эффективны ли диеты из Интернета?
Вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром
Здоровое питание. Вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром готовим с Аленой Высоцкой
Рецепты здорового питания: бутерброды с сыром «Филадельфия»
Белорусские кулинары-любители успешно выступили на Первом международном фестивале домашних кулинаров «Гурмэ дома»
Рецепты здорового питания: пудинг из банана и рикотты
Пирог с черемшой
Здоровое питание. Готовим пирог с черемшой с Аленой Высоцкой
Все новости по теме Здоровое питание
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru