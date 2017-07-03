новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится

03.07.2017 - 17:56

Культовый режиссер Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик. Будущая супруга младше 54-летнего постановщика на 21 год.

Фото: Rex White

Известно, что Тарантино сделал Пик предложение в одном из дорогих ресторанов Лос-Анджелеса. Об этом Квентин сообщил на своей странице в Twitter. Даниэла подтвердила информацию в интервью.

Пара вместе с 2009 года, хотя познакомились артисты еще в 2006. Режиссер никогда не комментировал свою личную жизнь, поэтому поклонникам оставалось только догадываться, как развиваются его отношения с Пик.

Фото: TheHR

Квентин Тарантино до сих пор ни разу не был женат и не имеет детей. «Когда я делаю фильм, все, что я делаю, - фильм. Вся моя жизнь - про фильм, − говорил режиссер несколько лет назад журналу GQ. – У меня нет никакой жены. У меня нет детей. Ничто не может встать на этом пути. Весь этот чертов мир может отправиться в ад и рассыпаться обгоревшими обломками. Мне все равно. И это - моя жизнь».

Близкие к Тарантино люди отмечают, что сейчас, впервые за долгие годы, режиссер ставит работу на второй план и направляет все силы на личную жизнь.

Еще один бывший закоренелый холостяк Джордж Клуни недавно стал отцом двойняшек– читать здесь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эволюция: творческий путь Тома Круза
7 любимых зрителями российских фильмов
Кира Муратова вошла в жюри премии «Оскар»
Кинопремьеры 29 июня: «Гадкий я 3» и несколько независимых фильмов
Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона» Микаэль Нюквист
Фотофакт: как изменились актеры сериала «Друзья»
Сериал «Друзья» может получить продолжение
Фото: Warner Bros.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru