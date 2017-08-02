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Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания

02.08.2017 - 16:16

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого убийства 14-летней школьницы выясняют белорусские следователи. Девочка разыскивалась как без вести пропавшая с субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности трагедии

В ходе оперативных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от дома. Увиденное на месте шокировало даже бывалых следователей. По предварительной версии, смерть девочки наступила от механической асфиксии, говоря проще, удушья. По статье «Убийство с особой жестокостью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает исключительную меру наказания.

Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания

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