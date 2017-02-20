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Уборка в подъёздах, мусоропроводы, проведение капитального ремонта: Андрей Ромашко – о самых актуальных вопросах ЖКХ

20.02.2017 - 10:59

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –начальник Управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрей Ромашко.

Андрей Ромашко

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