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Уборочная кампания-2017: обработано практически 50% площадей, вес каравая приближается к отметке в 3,5 млн тонн зерна

10.08.2017 - 08:39

Новости Беларуси. Белорусские аграрии убрали практически 50% площадей. Сегодня вес каравая уже приближается к отметке в 3,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность по стране выросла, теперь с гектара собирают 35,6 центнера. Планка этого года – не меньше 7 миллионаов тонн. Миллионный рубеж преодолели аграрии Брестской области. Они пока лидируют по намолоту. Второе место у столичного региона. На его счету уже более 700 тысяч тонн. Вровень идет уборочная кампания в Гомельской и Гродненской областях. С каждым днем все больше в закромах у севера страны.

Завершить уборочную кампанию аграриям необходимо до 20 августа. Такие сроки установил Президент Беларуси.

Уборочная кампания-2017: обработано практически 50% площадей, вес каравая приближается к отметке в 3,5 млн тонн зерна

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