Уборочная кампания-2017: первые тысячники Беларуси появились в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района

Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси продолжается уборочная кампания. Так, в Гомельской области определился первый экипаж комбайнеров-тысяников. Рекордсменами стали работники агрокомбината «Холмеч» Речицкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Вырвич и Олег Хвост вдвоем намолотили 1100 тонн зерна нового урожая. Интересно, что и в 2016 году этот экипаж был в числе первых рекордсменов Гомельской области.

Иван Вырвич, комбайнер:

Встаем рано утром, в шесть часов мы на работе. Подготавливаем комбайн и в 9-10 часов мы на поле. До 9-10 работаем на поле.

Всего на полях региона рабоает полторы тысячи комбайнов. Убрано более 10% от плана, а это более 100 тысяч тонн зерна.