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Уборочная кампания-2017: в Беларуси преодолен рубеж в 2 млн тонн собранного зерна

06.08.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Белорусские аграрии преодолели рубеж в 2 миллиона тонн зерна. В лидерах по-прежнему Брестская область. Здесь убрано уже больше половины площадей и намолочено около 700 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе место занимает также южный регион. В Гомельской области убрано уже полмиллиона тонн. В целом по стране обработана уже треть площадей. Накануне к массовой уборке зерновых присоединилась и Витебская область.

У белорусских аграриев есть еще две недели, чтобы собрать урожай хлеба. Завершить жатву до 20 августа поручил Президент Беларуси.

Уборочная кампания-2017: в Беларуси преодолен рубеж в 2 млн тонн собранного зерна

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