Участницы ансамбля «Чаровницы» Анна Терехова и Полина Базылева в программе «Большой завтрак»

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|Виталий Воронко и Антон Мартыненко в программе «Большой завтрак»
|Профессор, музыковед Екатерина Дулова в программе «Большой завтрак»
|Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева в программе «Большой завтрак»