новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Участники кавер-бенда «Мэрилин Монро» в программе «УТРО» на СТВ

14.02.2017 - 10:25

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Андрей Лазарев, барабанщик кавер-бенда «Мэрилин Монро», Василий Авдеев, вокалист кавер-бенда «Мэрилин Монро».

кавер-бенд «Мэрилин Монро»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Хлывнюк
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк представит в Минске новый макси-сингл «Люди»
Вижу, что мой ребенок в надежных руках: необычный учитель по классу фортепиано из Солигорска
Вижу, что мой ребенок в надежных руках: необычный учитель по классу фортепиано из Солигорска
Уличным музыкантам предоставят 12 официальных площадок для выступлений в подземных переходах
Евгения Шкелёнок
Песня Евгении Шкелёнок стала победителем конкурса «Бела-тон»
Михаил Финберг
XVII праздник музыки «Заслаўе-2017» пройдет 20 января в Заславле
Ирина Дорохина
Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств №1: Наши дети – лицо Республики!
Юлия Митько
Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни: Когда стихи идут через мелодию – они более восприимчивы!
Белорусская рок-группа «CherMen»
Белорусская рок-группа «CherMen»:Что общего между роком и спортом?
Все новости по теме Музыкальное искусство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru