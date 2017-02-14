Участники кавер-бенда «Мэрилин Монро» в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Андрей Лазарев, барабанщик кавер-бенда «Мэрилин Монро», Василий Авдеев, вокалист кавер-бенда «Мэрилин Монро».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Андрей Лазарев, барабанщик кавер-бенда «Мэрилин Монро», Василий Авдеев, вокалист кавер-бенда «Мэрилин Монро».
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