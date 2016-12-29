Участники музыкального проекта «Белае сонца» Сергей Горбацкий и Александр Башлаков на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники музыкального проекта «Белае сонца» Сергей Горбацкий и Александр Башлаков.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники музыкального проекта «Белае сонца» Сергей Горбацкий и Александр Башлаков.
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