Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Искуи Абалян и Дмитрий Королёв

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Дмитрий Королёв и певица Искуи Абалян.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Дмитрий Королёв и певица Искуи Абалян.
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