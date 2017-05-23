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Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Искуи Абалян и Дмитрий Королёв

23.05.2017 - 10:26

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Дмитрий Королёв и певица Искуи Абалян.

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