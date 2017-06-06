Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Валерий Дайнеко и Александр Сухарев

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР и певец, композитор Александр Сухарев.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР и певец, композитор Александр Сухарев.
|Ядвига Поплавская: «Залатая калекцыя беларускай песнi» даёт возможность зазвучть песням, которые когда-то были любимы!
|«Залатая калекцыя беларускай песнi» ў Салiгорску: Саша Нэма зрабiў сюрпрыз гамяльчанам i Аляксандру Саладухе!
|Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Искуи Абалян и Дмитрий Королёв
|Концертный тур «Залатая калекцыя беларускай песні»: Саша Немо и Лариса Грибалёва в программе «УТРО»
|Композитор Владимир Кондрусевич удостоен государственной премии
|Концертный тур «Залатая калекцыя беларускай песні»: Александр Солодуха и Анастасия Тиханович в программе «УТРО»
|Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон
|Ян Маерс: Нужно выходить из «зоны комфорта», это подталкивает идти вперед!