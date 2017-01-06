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Участники Рождественского хоккейного турнира 6 января посетят школу-интернат для детей в Молодечно

06.01.2017 - 09:13

Новости Беларуси. А вот здесь мороз и скользкий лед весьма кстати. Страсти на площадках Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси в самом разгаре. Накануне второй день соревнований принес нашей команде и вторую победу в поединке со сборной Балкан. Игра завершилась со счетом 14:7.

Хоккеисты из Арабских Эмиратов добились виктории в матче с соперниками из Швецарии. Финны и россияне разошлись с миром. Словаки оказались сильнее своих противников из Германии.

6 января третий день ледовых баталий. Поединки обещают быть не менее жаркими. В «Чижовка-Арене» сразятся хоккеисты из Арабских Эмиратов и сборная Балкан, Россия и Германия, Финляндия и Словакия. Команде нашей страны предстоит побороться за победу со Швейцарией. А уже 7 января победители предварительных квартетов поспорят за главный трофей.

И, следуя доброй традиции, 6 января команды-участники Рождественского турнира посетят Молодечненскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Участники Рождественского хоккейного турнира 6 января посетят школу-интернат для детей в Молодечно

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