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Участники военных учений «Запад-2017» в День танкиста возложили цветы к мемориалу «Багратион»

10.09.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Белорусские танкисты 10 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Участники международных тактических учений «Запад-2017» этот день провели в особом для нашей общей истории месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские и белорусские военные возложили цветы к подножию мемориала, установленного в месте начала одной из самых блистательных военных операций в истории Второй мировой войны – операции «Багратион». В ходе этого наступления около тысячи советских танков в начале лета 44-го прорвали оборону противника и прошли по болотам, которые фашистские стратеги считали непроходимыми. 

Максим Марейко, рядовой 51-й гвардейской Оршанской артиллерийской дивизии:
Мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах.


Александр Залуга, заместитель командира дивизиона 51-й гвардейской Оршанской артиллерийской дивизии:
У многих из нас, кто сейчас в строю и носит погоны офицерские или солдатские, у многих воевали прадеды, деды. Это все остается в памяти. Памятные фотографии, медали лежат в каждого дома.

Участники военных учений «Запад-2017» в День танкиста возложили цветы к мемориалу «Багратион»

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