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Участники Всемирного конгресса русской прессы посетят Витебск 13 июля

13.07.2017 - 09:23

Новости Беларуси. В Беларуси продолжает работу Всемирный конгресс русской прессы. 13 июля участники крупного форума посетят Витебсксообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием конгресса 12 июля стало пленарное заседание, где больше двух сотен русскоязычных журналистов и экспертов со всего мира обсуждали актуальные проблемы, стоящие перед современными СМИ. Участие в пленарном заседании принял и Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что сегодня профессионализм и честность в работе журналистов приобретает особое значение.

Участники Всемирного конгресса русской прессы посетят Витебск 13 июля

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